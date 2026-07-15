Жительницу Прикамья обвинили в убийстве матери своего приятеля 12 лет назад

37-летнюю жительницу Пермского края обвиняют в убийстве пожилой женщины в 2014 году.
Как пояснили в СУ СК региона, подозреваемая в компании знакомого мужчины распивала спиртное в его доме. Между ней и его матерью произошел конфликт. Женщина напала на пенсионерку и нанесла ей несколько ударов по голове и телу. От полученных травм та скончалась на месте происшествия.
Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемая и сын ее жертвы спрятали тело в подвале заброшенного дома. Через несколько дней мужчина обратился в правоохранительные органы и заявил о том, что его мать пропала. Спустя четыре года он скончался, а расследование уголовного дела об исчезновении пенсионерки затянулось.
Следователям удалось определить участников преступления только спустя 12 лет.
В ходе одного из допросов обвиняемая дала признательные показания. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Оно передано в суд для рассмотрения по существу.