Жительницу Прикамья обвинили в убийстве матери своего приятеля 12 лет назад

Как пояснили в СУ СК региона, подозреваемая в компании знакомого мужчины распивала спиртное в его доме. Между ней и его матерью произошел конфликт. Женщина напала на пенсионерку и нанесла ей несколько ударов по голове и телу. От полученных травм та скончалась на месте происшествия.