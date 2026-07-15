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ФСБ задержала готовившего теракт на нефтяном предприятии в Нягани

В Тюменской области сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта на предприятии нефтяной промышленности. Подозреваемый — гражданин России, который, по данным ведомства, действовал по заданию украинских спецслужб. Его задержали прямо у тайника со взрывчаткой, когда он пытался скрыться.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в среду в ФСБ, мужчина изъял из заранее подготовленного схрона самодельное взрывное устройство (СВУ). Целью был диверсионно-террористический акт на одном из промышленных объектов. «Действуя по указанию куратора, он изъял из заранее оборудованного схрона самодельное взрывное устройство с целью совершения диверсионно-террористического акта на одном из предприятий нефтяной промышленности в городе Нягани ХМАО-Югры», — говорится в сообщении.

Задержание прошло в районе расположения схрона. На месте изъяли взрывное устройство, в состав которого входило взрывчатое вещество иностранного производства массой 1,5 килограмма, электродетонатор и таймер-замедлитель. Также у фигуранта нашли мобильные телефоны, содержащие переписку фигуранта с куратором. В ходе переписки подозреваемому поступали указания, в том числе по изъятию из тайника средств поражения и совершению подрыва.

По данным следствия, подозреваемый через интернет-мессенджеры вышел на контакт с украинскими спецслужбами. Он передавал им информацию об объектах топливно-энергетического комплекса в регионе.

Следственное подразделение РУ ФСБ России по Тюменской области возбудило уголовное дело по статье 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ) и части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ.

В ФСБ напомнили: согласно примечанию к статье 205 УК РФ, тот, кто участвовал в подготовке теракта, может избежать уголовной ответственности. Для этого нужно своевременно предупредить органы власти или иным способом помочь предотвратить преступление — при условии, что в его действиях нет другого состава преступления. Также, по статье 31 УК РФ, человек не несет ответственности, если добровольно и окончательно отказался от доведения преступления до конца.