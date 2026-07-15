ФСБ задержала готовившего теракт на нефтяном предприятии в Нягани

В ФСБ напомнили: согласно примечанию к статье 205 УК РФ, тот, кто участвовал в подготовке теракта, может избежать уголовной ответственности. Для этого нужно своевременно предупредить органы власти или иным способом помочь предотвратить преступление — при условии, что в его действиях нет другого состава преступления. Также, по статье 31 УК РФ, человек не несет ответственности, если добровольно и окончательно отказался от доведения преступления до конца.