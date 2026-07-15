В Самарской области телефонные мошенники похитили у вдовы участника СВО 152 тыс. рублей

Как установили в надзорном ведомстве, в январе 2026 года неизвестные обманом убедили женщину перевести деньги на подконтрольные им банковские счета. По факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе расследования удалось установить личности владельцев счетов — именно с них прокуратура потребовала взыскать сумму неосновательного обогащения. Иск был направлен в суд, который удовлетворил требования ведомства.