В Нижегородской области судье дали условку за неправосудный приговор

Круглов вину не признал, заявив, что руководствовался законом и убеждениями. Суд назначил ему 1 год и 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 10 месяцев, а также запретил на 2 года занимать должности с властными и распорядительными полномочиями в судебной системе. Приговор пока не вступил в силу.