В Нижегородской области судье дали условку за неправосудный приговор

Починковский районный суд Нижегородской области признал судью Вячеслава Круглова виновным в вынесении заведомо неправосудного приговора (ч. 1 ст. 305 УК РФ), сообщили в пресс-службе Нижегородского облсуда.
Будучи судьёй Зубово‑Полянского суда Мордовии, Круглов по просьбе представителей судейского сообщества назначил обвиняемому в смертельном ДТП наказание ниже низшего предела, неправомерно применив ст. 64 УК РФ. Позже Верховный суд РФ отменил тот приговор, установив, что мягкость наказания противоречила целям уголовного закона.
Круглов вину не признал, заявив, что руководствовался законом и убеждениями. Суд назначил ему 1 год и 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 10 месяцев, а также запретил на 2 года занимать должности с властными и распорядительными полномочиями в судебной системе. Приговор пока не вступил в силу.
Ранее бывшего судью Нижегородского облсуда Виктора Фомина лишили мантии.