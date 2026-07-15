Задержан избивший врача из-за отказа принять его жену без очереди россиянин

По данным следствия, мужчина пришел в медицинское учреждение вместе с супругой. Пара ворвалась в кабинет гинеколога, несмотря на то что там находилась другая пациентка и продолжался осмотр. Посетители начали кричать, потребовали принять их без очереди и выдать необходимую им справку.