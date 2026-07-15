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СК возбудил дело после нападения иностранца на контролера на западе Москвы

Уголовное дело возбудили в отношении иностранца, который напал на контролера на автобусной остановке на Можайском шоссе в Москве. Об этом в среду, 15 июля, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета России.

Уголовное дело возбудили в отношении иностранца, который напал на контролера на автобусной остановке на Можайском шоссе в Москве. Об этом в среду, 15 июля, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета России.

— Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти на западе Москвы, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел 10 июля. Иностранец не оплатил проезд в автобусе, в этом его уличил контролер. Позднее они вышли на остановке, и мужчина напал на сотрудника «Организатора перевозок». Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение.

Ранее приговор вынесли женщине, которая избила контролера в автобусе в Москве. Ей назначили наказание в виде одного года колонии условно.

В скором времени перед судом предстанет мужчина, который толкнул женщину-контролера при выходе из автобуса в центре столицы. В результате его действий сотрудник «Организатора перевозок» получила перелом левой локтевой кости.