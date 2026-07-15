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В Ирбите отменили четвертую смену в лагере «Салют» из-за паводка

Ирбитский лагерь «Салют» ушел под воду из-за паводка.

Источник: Соцсети

В Ирбите отменили четвертую смену в лагере «Салют». Заезд ребят планировался в пятницу 17 июля. Дело в том, что территория учреждения оказалась полностью затоплена из-за паводка. Вода также зашла в корпуса бывшего пионерлагеря «Дружба».

— Принято решение об отмене четвертой смены. Пока, только четвертой! Понимаю недовольство и переживания детей и их родителей. Однако, даже после ухода воды нам предстоит просушить корпуса, подремонтировать мебель и оборудование, навести порядок на территории, — рассказал глава Ирбита Николай Юдин.

Отмечается, что деньги за путевку в лагерь будут возвращены.

В понедельник 13 июля в лагере пришлось досрочно завершить третью смену из-за резкого повышения уровня воды в реке, что находится вблизи учреждения. Все ребята вернулись домой на один день раньше.