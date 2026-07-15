В Ирбите отменили четвертую смену в лагере «Салют» из-за паводка

— Принято решение об отмене четвертой смены. Пока, только четвертой! Понимаю недовольство и переживания детей и их родителей. Однако, даже после ухода воды нам предстоит просушить корпуса, подремонтировать мебель и оборудование, навести порядок на территории, — рассказал глава Ирбита Николай Юдин.