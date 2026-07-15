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«Адский экспресс» в Канаде: поезд попал в огненное кольцо лесного пожара

В канадской провинции Онтарио поезд оказался окружён пламенем из-за масштабного лесного пожара. Составу пришлось остановиться прямо среди огненной зоны, а машинисты сняли происходящее на видео.

Источник: Life.ru

Поезд оказался в эпицентре лесного пожара в канадском Онтарио. Видео Х / The Hotshot Wake Up.

Инцидент произошёл в районе населённого пункта Армстронг на северо-западе Онтарио. Железнодорожный состав оказался в непосредственной близости от очага возгорания и был вынужден прекратить движение. Машинисты нескольких поездов, оказавшихся в похожей ситуации, зафиксировали на камеры кадры с горящими участками вдоль железной дороги.

Лесные пожары в провинции продолжаются с конца мая. Из-за распространения огня власти уже эвакуировали жителей нескольких населённых пунктов. В последние дни ситуация осложнилась из-за сухой погоды и сильного ветра, которые способствуют быстрому распространению пламени. Кроме того, на северо-западе Онтарио пришлось ограничить движение по нескольким автомобильным трассам.

Ранее в Чернобыльской зоне отчуждения снова зафиксировали возгорание — спустя всего несколько дней после ликвидации предыдущего крупного пожара. Предыдущий пожар начался в конце июня и продолжался около двух недель. Во время возгорания Киев оказался накрыт плотным смогом, а специалисты отмечали увеличение концентрации продуктов горения в воздухе.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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