Будущих молодоженов Приморья предупредили об опасности со стороны мошенников

Приморцев предупредили, что ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам из подозрительных писем и сообщений, какими бы правдоподобными они ни казались. Единственный безопасный способ проверить статус заявления — зайти в личный кабинет на официальном портале «Госуслуги» или в мобильное приложение. Если запись действительно отменена или изменена, эта информация отобразится именно там. Также можно напрямую обратиться в тот отдел ЗАГС, куда была подана заявка.