Полиция раскрыла схему с несуществующей сельхозтехникой в Удмуртии

В Удмуртии расследуются два уголовных дела о фиктивных лизинговых сделках, в результате которых финансовая организация могла потерять около 43 миллионов рублей. Обвиняемыми проходят гражданские супруги из Глазова: 46-летняя руководительница филиала лизинговой компании и ее 37-летний сожитель, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя.
По версии следствия, первая сделка была организована в марте 2025 года. Женщина обратилась к знакомому руководителю сельскохозяйственного предприятия и сообщила, что у ее сожителя якобы имеется прицепная техника. Она предложила оформить оборудование в финансовую аренду, объяснив просьбу сложным материальным положением пары.
Руководителя агропредприятия, как считают следователи, убедили заключить договоры лизинга. В дальнейшем ему обещали переуступить права собственности на технику. После оформления документов лизинговая компания перечислила 24 миллиона рублей на счета фирмы предполагаемого сообщника для оплаты оборудования.
Однако поставлять технику обвиняемые, согласно материалам расследования, изначально не собирались. Полученные деньги они похитили и потратили по своему усмотрению.
Позднее оперативники установили еще один эпизод. Практически в тот же период с другим предприятием был оформлен аналогичный договор финансовой аренды. В результате этой сделки фигуранты, по данным полиции, незаконно получили еще около 19 миллионов рублей.
Предполагаемую схему выявили и задокументировали сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Расследованием занимаются следственный отдел МО МВД России «Глазовский» и следственная часть Следственного управления МВД по Удмуртии.
Уголовные дела возбуждены по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Оба обвиняемых помещены под домашний арест. Максимальное наказание по указанной статье составляет десять лет лишения свободы.
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