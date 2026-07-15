ФСБ заявила о предотвращении теракта на нефтезаводе в Югре

По версии ФСБ, гражданин России по заданию куратора достал из схрона самодельное взрывное устройство, после этого он попытался скрыться, но его задержали. Правоохранительные органы изъяли бомбу, а также мобильные телефоны. В них, как сообщается, была переписка мужчины с куратором.