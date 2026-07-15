Установлен подозреваемый в убийстве россиянина в Беларуси 17 лет назад

Следователи установили, что он через риелтора продал в Новозыбкове (Брянская область) свою квартиру и купил частный дом в поселке на территории, пострадавшей от радиоактивного загрязнения. Через несколько лет он попал в разработку к так называемому черному риелтору и написал на него доверенность.