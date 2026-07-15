Установлен подозреваемый в убийстве россиянина в Беларуси 17 лет назад

Погибшего мужчину обнаружили возле деревни Калинино Буда-Кошелевского района в марте 2009 года. Тогда преступление не раскрыли, расследование было приостановлено.
Теперь в связи с вновь открывшимися обстоятельствами расследование по уголовному делу об убийстве иностранного гражданина на территории Беларуси было возобновлено.
«В 2026 году белорусским правоохранителям от российских коллег поступила значимая для следствия информация. В результате международного сотрудничества, эффективного взаимодействия следователей и оперативных сотрудников ГУБОПиК МВД Беларусь установлен подозреваемый в убийстве 17-летней давности. Им признан 58-летний неоднократно судимый житель Брянской области», — сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
По ее словам, 25 марта 2009 года пассажир дизель-поезда Жлобин-Гомель увидел рядом с железнодорожной колеей лежащего на земле мужчину и позвонил в милицию. Было установлено, что смерть мужчины является насильственной. Погибшим оказался ранее судимый 42-летний житель Брянской области.
Следователи установили, что он через риелтора продал в Новозыбкове (Брянская область) свою квартиру и купил частный дом в поселке на территории, пострадавшей от радиоактивного загрязнения. Через несколько лет он попал в разработку к так называемому черному риелтору и написал на него доверенность.
«В итоге к концу 2008 года подозреваемый в рамках российской “чернобыльской программы” передал его дом местной администрации в обмен на денежную компенсацию, забрав себе основную сумму», — рассказала Кривоногова.
Весной 2009 года он вывез мужчину в Беларусь и столкнул с путепровода автодороги «граница Российской Федерации — Витебск — Гомель — граница Украины».
«В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе на территории России в статусе обвиняемого по другому уголовному делу — убийству в конце 90-х семьи из четырех человек в Брянской области», — отметила Кривоногова.