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Житель Омской области ответит за смерть своего отца после пьяной ссоры

40-летний мужчина в ходе конфликта нанёс несколько ударов руками 75-летнему родителю — тот скончался в больнице через несколько дней.

Источник: www_aif_ru

В Называевске Омской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении смерти собственному отцу, сообщили в СУ СК России по Омской области.

По версии следствия, 29 июня мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанёс несколько ударов руками 75-летнему отцу. Пожилой мужчина был госпитализирован, но спустя несколько дней скончался в больнице от полученных травм.

Подозреваемого задержали, предъявили обвинение и заключили под стражу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Дело квалифицировано по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего.

Ранее мы рассказывали, что пьяный омич забил отца кочергой и пойдёт под суд за убийство — тогда сын нанёс родителю не менее 14 ударов, и тот скончался на месте.