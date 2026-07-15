Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

75-летний мужчина погиб при спиле деревьев в Лыскове

Во время работ упал автомобильный кран с рабочей платформой, на которой находился пенсионер.

Уголовное дело возбуждено после гибели 75-летнего мужчины во время выполнения работ по спилу аварийных деревьев в Лыскове Нижегородской области. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, трагедия произошла 14 июля 2026 года. Во время проведения работ произошло падение автомобильного крана с рабочей платформой, на которой находился мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Следователи Лысковского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые могли привести к трагедии.

Ранее сообщалось, что скончался полицейский, получивший ранение ножом от нижегородки.