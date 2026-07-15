75-летний мужчина погиб при спиле деревьев в Лыскове

Уголовное дело возбуждено после гибели 75-летнего мужчины во время выполнения работ по спилу аварийных деревьев в Лыскове Нижегородской области. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
По версии следствия, трагедия произошла 14 июля 2026 года. Во время проведения работ произошло падение автомобильного крана с рабочей платформой, на которой находился мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Следователи Лысковского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые могли привести к трагедии.
Ранее сообщалось, что скончался полицейский, получивший ранение ножом от нижегородки.