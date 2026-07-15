Главу поселения под Волгоградом будут судить за взятку на 12,7 млн

По версии следствия, Александр Куроплин вступил в должность главы поселения в сентябре 2018 года. В 2023 году его полномочия продлили. На протяжении трех лет чиновник получал взятки от местных жителей Дмитрия и Жанны Нагорновых. Общая сумма незаконных выплат составила 12 737 500 рублей.