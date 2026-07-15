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Главу поселения под Волгоградом будут судить за взятку на 12,7 млн

В Волгоградской области чиновник обвиняется в получении крупной взятки и мошенничестве.

Источник: Комсомольская правда

В суд передали уголовное дело в отношении главы Мирного сельского поселения Новониколаевского района Волгоградской области. Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве с использованием служебного положения, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По версии следствия, Александр Куроплин вступил в должность главы поселения в сентябре 2018 года. В 2023 году его полномочия продлили. На протяжении трех лет чиновник получал взятки от местных жителей Дмитрия и Жанны Нагорновых. Общая сумма незаконных выплат составила 12 737 500 рублей.

Теперь бывшего главу поселения обвиняют по двум статьям — мошенничество с использованием служебного положения.

Суд уже рассмотрел вопрос о мере пресечения. Куроплина оставили под стражей. Первое заседание по существу дела назначено на 23 июля 2026 года. Чиновнику грозит серьезный срок лишения свободы.