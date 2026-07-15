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После гибели 17-летнего курьера в Уфе наведут порядок в службах доставки

Такое поручение дал и.о. мэра.

Источник: Аргументы и факты

И. о. мэра Уфы Рустам Шарипов поручил навести порядок в службах доставки. Это связано с гибелью 17-летнего курьера на улице Шота Руставели. Его сбил автомобиль.

Рустам Шарипов отметил, что курьеры-доставщики «летают» по дорогам и зачастую без средств индивидуальной защиты. По словам чиновника, зачастую обучение работников проходит не больше 15 минут.

Он назвал сложившуюся ситуацию серьезной и поручил навести порядок: проводить более серьезное обучение по правилам дорожного движения, чтобы снизить количество аварий.