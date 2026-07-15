Экс-глава «Облкоммунэнерго», обвиняемый в хищении, сдался полиции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл — РИА Новости. Бывший гендиректор свердловского АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, обвиняемый в хищении более 20 миллионов рублей и находившийся в розыске почти год, сдался полиции и заключен под стражу, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.