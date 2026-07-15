Экс-глава «Облкоммунэнерго», обвиняемый в хищении, сдался полиции

В конце сентября 2025 года Буданов попал в официальную базу розыска МВД России. Его обвиняют в хищении более 20 миллионов рублей при строительстве мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле.
«Гражданин, о котором идет речь, по ходатайству следователей полиции арестован и помещен под стражу в одну из камер СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается», — сказал Горелых.
В объединенной пресс-службе судов региона РИА Новости уточнили, что Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга Дмитрию Буданову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 августа 2026 года. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В октябре 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ активы уральского коммунального холдинга «Корпорация СТС» (в которую входит «Облкоммунэнерго») были обращены в доход государства. Бывший бенефициар холдинга Алексей Бобров, председатель совета директоров холдинга Татьяна Черных и Антон Боликов, бывший гендиректор АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК) — дочерней компании АО «Облкоммунэнерго», находятся в СИЗО по обвинению в хищении субсидий, выделенных областным правительством.