Двухлетняя девочка разбилась в Среднеуральске после падения из окна

Инцидент произошел днем 14 июля. По данным начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, ребенок перед падением попросил у мамы попить. «Мать пошла на общую кухню за водой, а когда вернулась, то увидела, что девочка летит вниз, но схватить и, тем самым, спасти ее, уже не успела, пострадавшая погибла до приезда скорой медицинской помощи от несовместимых с жизнью травм», — рассказал он.