Руководитель самарской поисково-спасательной службы помещен под домашний арест

Руководитель поисково-спасательной службы подозревается в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, начальник ведомства незаконно задействовал в работах по очистке дна самарских пляжей сотрудников и катер ПСС, хотя этот вид работ должен был выполнять подрядчик по госконтракту.