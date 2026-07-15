Братья-рецидивисты ограбили иностранца и таксиста в Волгограде

В отдел полиции обратился 20-летний иностранец. Он рассказал, что 6 июля 2026 года шел пешком домой. По дороге встретил двух незнакомых мужчин. Один из них потребовал отдать ему сотовый телефон. Иностранец отказался, но злоумышленник сам вытащил мобильник из кармана его одежды. Один из грабителей несколько раз ударил молодого человека по лицу, после чего нападавшие скрылись. Иностранец обратился в полицию.