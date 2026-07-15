Под Воронежем виновник ДТП выплатит сбитой пенсионерке 150 тыс руб

Жительница воронежского Калача получит с виновника ДТП компенсацию, добиться ее через суд помогли прокурорские сотрудники.
61-летняя женщина пострадала в аварии в октябре 2025 года. Водитель «Лады-111730» сбил пенсионерку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По оценке медиков, пострадавшая получила травмы средней тяжести.
— Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Виновник дорожно-транспортного происшествия выплатит пенсионерке 150 тысяч рублей компенсации морального вреда, — сообщили в прокуратуре Воронежской области.
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