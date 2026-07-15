Пасечник: два человека погибли при атаках дронов ВСУ на ЛНР

За прошедшие сутки в ЛНР в результате атак украинских беспилотников погибли два мирных жителя, еще девять человек получили ранения. Как сообщил в своем канале в мессенджере MAX глава региона Леонид Пасечник, удары пришлись по людям, гражданским автомобилям и инфраструктуре в нескольких муниципальных округах.