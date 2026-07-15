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Пасечник: два человека погибли при атаках дронов ВСУ на ЛНР

За прошедшие сутки в ЛНР в результате атак украинских беспилотников погибли два мирных жителя, еще девять человек получили ранения. Как сообщил в своем канале в мессенджере MAX глава региона Леонид Пасечник, удары пришлись по людям, гражданским автомобилям и инфраструктуре в нескольких муниципальных округах.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В селе Смоляниново Новоайдарского муниципального округа беспилотник атаковал гражданский грузовик, который доставлял продукты в магазины. Погиб 31-летний водитель. Ранения получили двое экспедиторов 31 года и 27 лет, а также находившийся рядом 37-летний мужчина.

В Кременском муниципальном округе зафиксировали несколько случаев сброса боеприпасов с беспилотников. В результате одной из атак погиб мотоциклист, еще один получил ранения. Также был ранен мужчина, находившийся возле магазина. В Сватове пострадал велосипедист.

Еще два человека — мужчины 33 и 41 года — получили ранения при ударе возле остановки общественного транспорта в Зоринске Перевальского муниципального округа. Под Северодонецком беспилотник атаковал автомобиль ритуальной службы, в результате чего пострадал 55-летний водитель.

Пасечник также сообщил об атаках на гражданскую инфраструктуру в нескольких населенных пунктах республики — в Северодонецке, Новоайдарском и Славяносербском муниципальных округах. Также атакованы легковые автомобили в Первомайске, Северодонецке и Лисичанске. В этих случаях пострадавших не было.

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