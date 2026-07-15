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В очереди за бензином на челябинской заправке открыли стрельбу

В Челябинске на заправке по улице Луценко водитель выстрелил в другого из травматического оружия. Причиной конфликта стало то, что один из автомобилистов хотел залить бензин без очереди. Об этом пишет сайт 74.ru.

Источник: ЕАН

По словам очевидцев, когда водители заметили, что есть желающий протиснуться без очереди, ему сделали замечание. В ответ он открыл стрельбу.

«Человеку было сказано встать в общую очередь, чтобы заправить машину, но он решил, что этого делать не хочет. А если каждый будет так реагировать? У нас в машине были дети, куда могла прилететь пуля? Пострадавшему пуля прилетела в живот, крови было немало», — рассказал свидетель ЧП.

Стрелявший скрылся с заправки, но полиция его нашла и задержала. По информации интернет-издания, пойманному водителю 26 лет. На него завели дело по статье о побоях. Пострадавшего мужчину госпитализировали в областную больницу № 3.