В очереди за бензином на челябинской заправке открыли стрельбу

По словам очевидцев, когда водители заметили, что есть желающий протиснуться без очереди, ему сделали замечание. В ответ он открыл стрельбу.
«Человеку было сказано встать в общую очередь, чтобы заправить машину, но он решил, что этого делать не хочет. А если каждый будет так реагировать? У нас в машине были дети, куда могла прилететь пуля? Пострадавшему пуля прилетела в живот, крови было немало», — рассказал свидетель ЧП.
Стрелявший скрылся с заправки, но полиция его нашла и задержала. По информации интернет-издания, пойманному водителю 26 лет. На него завели дело по статье о побоях. Пострадавшего мужчину госпитализировали в областную больницу № 3.