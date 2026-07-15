В очереди за бензином на челябинской заправке открыли стрельбу

«Человеку было сказано встать в общую очередь, чтобы заправить машину, но он решил, что этого делать не хочет. А если каждый будет так реагировать? У нас в машине были дети, куда могла прилететь пуля? Пострадавшему пуля прилетела в живот, крови было немало», — рассказал свидетель ЧП.