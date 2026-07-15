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В Крыму пьяный мужчина поджег свою жену

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости Крым. В Симферопольском районе пьяный муж ударил и попытался поджечь свою жену, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в МВД Крыма.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел накануне в одном из частных домов. О произошедшем в полицию сообщил сын потерпевшей.

Выехавшая на место опергруппа установила, что конфликт произошел на семейно‑бытовой почве. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры умышленно ударил жену в лицо, после чего попытался поджечь ее, облив легковоспламеняющейся жидкостью.

«Женщина получила термические ожоги различной степени тяжести, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека. Ее экстренно госпитализировали», — рассказали в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следствие продолжается.

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