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Убийство россиянина, которого столкнули с моста, раскрыто в Беларуси

МВД и СК Беларуси раскрыли детали убийства россиянина, совершенное 17 лет назад.

Источник: Комсомольская правда

Убийство россиянина, которого столкнули с моста, раскрыто в Беларуси. Подробности рассказали в Министерстве внутренних дел и Следственном комитете.

В Гомельской области в 2009 году под мостом автодороги М8 нашли труп 43-летнего гражданина России с признакам насильственной смерти. Преступника не удалось установить, но работа по его поиску и продолжалась сотрудниками 10-го управления по Минской области ГУБОПиК МВД.

При реализации совместных мероприятий с сотрудниками управления уголовного розыска МВД России по Брянской области были получены доказательства причастности к убийству 58-летнего гражданина России. Ранее он уже был судим за кражи, разбой, незаконный оборот наркотиков.

Как удалось выяснить, россиянин был знаком с жертвой. Накануне случившегося он помогал ему в продаже дома и получил от сделки часть прибыли. После этого фигурант пообещал трудоустройство в Беларуси.

«По пути между ними случился конфликт, который привел к трагедии», — сообщили в МВД.

Мужчина заключен под стражу в России по обвинению в убийстве семьи из четырех человек, которое он совершил в 1997 году.

В Следственном комитете добавили, что 25 марта 2009 года пассажир дизель-поезда Жлобин-Гомель, проезжая под мостом неподалеку от деревни Калинино Буда-Кошелевского района, заметил рядом с железнодорожной колеей лежащего на земле мужчину. Он позвонил в милицию.

По информации следствия, в 2005 году погибший при помощи риелтора продал свою квартиру в городе Новозыбкове, купив частный дом в пострадавшем от радиоактивного загрязнения поселке. По новому месту регистрации мужчина появлялся редко.

МВД и СК раскрыли детали убийства в Беларуси, которое было совершено 17 лет назад. Фото: sk.gov.by.

Через 3,5 года он попал «в разработку» к подозреваемому. Мужчина оформил на фигуранта доверенность на право быть представителем в государственных учреждениях, подавать от его имени любые документы и осуществлять иные действия.

«В итоге к концу 2008 года фигурант в рамках российской “чернобыльской программы” передал его дом местной администрации в обмен на денежную компенсацию, забрав себе основную сумму», — привели подробности в СК.

В марте 2009 года фигурант на своем автомобиле вывез мужчину в Беларусь, а затем столкнул с моста автодороги граница Российской Федерации — Витебск — Гомель — граница Украины.

Тем временем рабочие нашли человеческие кости под полом церкви в Беларуси.

Ранее фельдшер рассказал, как под Борисовом скорая помощь приехала к мужчине с кровотечением, но пришлось спасать и его жену: «Слышим какой-то звук борьбы».

Кроме того, милиция раскрыла, кем оказался мужчина, чье тело без головы нашли в Гродно.

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