Убийство россиянина, которого столкнули с моста, раскрыто в Беларуси

В Гомельской области в 2009 году под мостом автодороги М8 нашли труп 43-летнего гражданина России с признакам насильственной смерти. Преступника не удалось установить, но работа по его поиску и продолжалась сотрудниками 10-го управления по Минской области ГУБОПиК МВД.