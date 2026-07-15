Россиянина госпитализировали в Испании после укусов клещей

По данным Telegram-канала Baza, мужчина почувствовал себя плохо после похода в горах Пикос-де-Эуропа. Во время прогулки он обнаружил на теле трех клещей и самостоятельно удалил их. Примерно через две недели у россиянина резко поднялась температура и появилась сильная ломота во всем теле.