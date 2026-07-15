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Россиянина госпитализировали в Испании после укусов клещей

В Испании госпитализировали россиянина с подозрением на геморрагическую лихорадку Крым-Конго. После прогулки в горах мужчина обнаружил на теле трех клещей, а примерно через две недели обратился в больницу с температурой почти 40 градусов. Пациента перевезли в специализированную клинику Барселоны, его супругу изолировали как контактное лицо.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Российский турист находится под наблюдением врачей, окончательный диагноз пока не установлен. Медики проводят дополнительные исследования.

По данным Telegram-канала Baza, мужчина почувствовал себя плохо после похода в горах Пикос-де-Эуропа. Во время прогулки он обнаружил на теле трех клещей и самостоятельно удалил их. Примерно через две недели у россиянина резко поднялась температура и появилась сильная ломота во всем теле.

В местной клинике врачи сначала проверили пациента на клещевой энцефалит. Анализы показали выраженный воспалительный процесс, после чего мужчину оставили в больнице на ночь.

Утром пришедшую навестить его супругу встретили медики в защитной одежде. Женщину поместили в изоляционный бокс и сообщили, что у ее мужа подозревают геморрагическую лихорадку Крым-Конго. Через 11 часов пациента в специальной транспортировочной капсуле доставили в клинику Барселоны. Он остается в изоляции и проходит дополнительные обследования.

Конго-крымская геморрагическая лихорадка передается человеку преимущественно через укусы инфицированных клещей, реже — при контакте с кровью или другими биологическими жидкостями заболевших. По данным ВОЗ, болезнь может протекать в тяжелой форме, а летальность во время вспышек достигает 40%. Безопасной и эффективной вакцины для массового применения пока не существует.

Прим. ред: В медицинских справочниках и классификациях заболевание может называться по-разному: геморрагическая лихорадка Крым-Конго, Конго-крымская геморрагическая лихорадка или Крымская геморрагическая лихорадка. Все эти названия обозначают одну и ту же инфекцию.