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Под Воронежем 62-летняя женщина пострадала в ДТП с «Фольксвагеном», «Ладой» и фурой

Авария с тремя машинами и пострадавшей пенсионеркой произошла на воронежской трассе.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП с пострадавшей, которое произошло днем 14 июля в Нижнедевицком районе.

Около 12.15 на 175-м километре автодороги «Р-298 “Воронеж-Курск”, по предварительным данным Госавтоинспекции, 45-летний водитель “Фольксвагена Поло” не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем “Лада Веста”, который осуществлял поворот налево. От удара транспортное средство отбросило на двигавшийся во встречном направлении большегруз “Ситрак”.

В результате ДТП 62-летняя пассажирка «Лады Веста» попала с травмами в больницу.

В Воронежской области за 14 июля сотрудники Госавтосинспекции зарегистрировали 81 ДТП, в них пострадали 11 человек.

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