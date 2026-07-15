Под Воронежем 62-летняя женщина пострадала в ДТП с «Фольксвагеном», «Ладой» и фурой

Около 12.15 на 175-м километре автодороги «Р-298 “Воронеж-Курск”, по предварительным данным Госавтоинспекции, 45-летний водитель “Фольксвагена Поло” не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем “Лада Веста”, который осуществлял поворот налево. От удара транспортное средство отбросило на двигавшийся во встречном направлении большегруз “Ситрак”.