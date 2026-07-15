Спецназ провел задержания в Уральске

В ходе расследования установлено, что с января по июль этот человек получил от потерпевшего 3,3 млн тенге. Подозреваемый познакомился с потерпевшим в конце 2025 года через общих знакомых и неоднократно занимал у него деньги. После отказа потерпевшего в январе этого года подозреваемый стал угрожать и в течение нескольких месяцев получил 3,3 млн тенге.