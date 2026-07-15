Спецназ провел задержания в Уральске

9 июля сотрудниками полиции задержан ранее судимый 35-летний житель региона. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Instagram.
В ходе расследования установлено, что с января по июль этот человек получил от потерпевшего 3,3 млн тенге. Подозреваемый познакомился с потерпевшим в конце 2025 года через общих знакомых и неоднократно занимал у него деньги. После отказа потерпевшего в январе этого года подозреваемый стал угрожать и в течение нескольких месяцев получил 3,3 млн тенге.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.
Кроме того, в июне выявлен еще один факт вымогательства. Трое молодых людей, применив насилие, забрали iPhone 14 у 18-летнего жителя Уральска. Один из подозреваемых водворен в изолятор временного содержания. Все признали свою вину.
В ходе расследования установлено, что телефон был продан, полицейские изъяли его и зарегистрировали как вещественное доказательство по уголовному делу.