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Спецназ провел задержания в Уральске

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Уральске было пресечено несколько фактов вымогательства, задержаны подозреваемые, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ЗКО.

Источник: Nur.kz

9 июля сотрудниками полиции задержан ранее судимый 35-летний житель региона. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Instagram.

В ходе расследования установлено, что с января по июль этот человек получил от потерпевшего 3,3 млн тенге. Подозреваемый познакомился с потерпевшим в конце 2025 года через общих знакомых и неоднократно занимал у него деньги. После отказа потерпевшего в январе этого года подозреваемый стал угрожать и в течение нескольких месяцев получил 3,3 млн тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Кроме того, в июне выявлен еще один факт вымогательства. Трое молодых людей, применив насилие, забрали iPhone 14 у 18-летнего жителя Уральска. Один из подозреваемых водворен в изолятор временного содержания. Все признали свою вину.

В ходе расследования установлено, что телефон был продан, полицейские изъяли его и зарегистрировали как вещественное доказательство по уголовному делу.