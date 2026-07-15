Дипломаты РФ выясняют ситуацию с задержанием россиян в соборе Святой Софии

Как сообщили ТАСС в диппредставительстве, «на данный момент информации по этому случаю еще нет», дипломаты занимаются вопросом. Источники в стамбульской полиции подтвердили факт инцидента, но от дальнейших комментариев отказались. Власти провинции и миграционное управление в ответ на запрос ТАСС также пока не комментирует случившееся.
Управляющий гостиницы, в которой останавливались россияне, не смог сообщить местонахождение гостей, сославшись на законодательство, которое запрещает разглашать третьим лицам информацию о постояльцах.
Как ранее сообщили некоторые российские СМИ, двое россиян, Виктория и Игорь, были задержаны 13 июля в Айя-Софии за чтение Библии. Силы безопасности доставили их в полицейский участок и составили протокол с подозрением на правонарушение на основании статьи 216 УК Турции о «разжигании ненависти или вражды среди населения или унижение отдельных групп населения».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в июле 2020 года подписал указ, согласно которому бывший в статусе музея собор Святой Софии официально стал мечетью, и в ней возобновились религиозные службы.