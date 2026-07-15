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Дипломаты РФ выясняют ситуацию с задержанием россиян в соборе Святой Софии

АНКАРА, 15 июля. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Стамбуле выясняет обстоятельства задержания россиян в соборе Святой Софии (Айя-София).

Источник: Ahmed/CC0

Как сообщили ТАСС в диппредставительстве, «на данный момент информации по этому случаю еще нет», дипломаты занимаются вопросом. Источники в стамбульской полиции подтвердили факт инцидента, но от дальнейших комментариев отказались. Власти провинции и миграционное управление в ответ на запрос ТАСС также пока не комментирует случившееся.

Управляющий гостиницы, в которой останавливались россияне, не смог сообщить местонахождение гостей, сославшись на законодательство, которое запрещает разглашать третьим лицам информацию о постояльцах.

Как ранее сообщили некоторые российские СМИ, двое россиян, Виктория и Игорь, были задержаны 13 июля в Айя-Софии за чтение Библии. Силы безопасности доставили их в полицейский участок и составили протокол с подозрением на правонарушение на основании статьи 216 УК Турции о «разжигании ненависти или вражды среди населения или унижение отдельных групп населения».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в июле 2020 года подписал указ, согласно которому бывший в статусе музея собор Святой Софии официально стал мечетью, и в ней возобновились религиозные службы.

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