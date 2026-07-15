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Мужчина погиб при падении автомобильного крана в Лыскове

Это произошло во время спиливания аварийных деревьев.

Источник: Время

Лысковский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело из-за гибели мужчины при выполнении работ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Трагедия случилась в минувший вторник, 14 июля, при спиливании аварийных деревьев в Лыскове. В какой-то момент автомобильный кран с рабочей платформой упал. 75-летний мужчина, находившийся на ней, скончался на месте.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что нижегородка получила травму во время конной прогулки.