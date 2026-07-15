Мужчина погиб при падении автомобильного крана в Лыскове

Лысковский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело из-за гибели мужчины при выполнении работ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Трагедия случилась в минувший вторник, 14 июля, при спиливании аварийных деревьев в Лыскове. В какой-то момент автомобильный кран с рабочей платформой упал. 75-летний мужчина, находившийся на ней, скончался на месте.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что нижегородка получила травму во время конной прогулки.