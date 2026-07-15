Облсуд продлил арест админу «Острова Свободы» Серенко до октября

В облсуд Серенко был доставлен сегодня под конвоем. Долгие годы порочивший честь и деловую репутацию волгоградских политиков и представителей общественности админ телеграм-канала при этом выглядел вполне уверенно. Напомним, что Серенко признал вину во всех эпизодах совершенных им преступлений и, очевидно, надеется на лучший для себя исход судебных разбирательств. При этом прокуратура Волгоградской области настаивает на суровом наказании для волгоградца — до 15 лет лишения свободы.