В Варшаве задержали вооруженного мужчину, требовавшего встречи с президентом Польши

В центре Варшавы перед Президентским дворцом полиция задержала мужчину с предметом, похожим на огнестрельное оружие. Правонарушитель требовал немедленной встречи с главой государства Каролем Навроцким, сообщает польская радиостанция RMF24.
По данным журналистов, нетрезвый 47-летний житель окрестностей Остроленки подошел к сотрудникам Службы государственной охраны (SOP), дежурившим у резиденции польского лидера. Мужчина заявил, что является ярым сторонником президента Кароля Навроцкого и ему крайне необходимо лично с ним встретиться. В ходе разговора сотрудники охраны заметили, что за поясом у визитера заткнут предмет, визуально напоминающий пистолет. На требование охраны добровольно сдать оружие он ответил категорическим отказом.
На место происшествия были экстренно вызваны сотрудники столичной полиции. Поскольку правонарушитель продолжал игнорировать приказы силовиков, правоохранителям пришлось применить физическую силу для его задержания.
В настоящее время 47-летний фигурант находится под стражей, полицейские ждут его полного вытрезвления для проведения допроса. Изъятый у него предмет отправлен на баллистическую экспертизу — по предварительным данным силовиков, это газовый пистолет. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и истинные мотивы произошедшего.