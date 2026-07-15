В Варшаве задержали вооруженного мужчину, требовавшего встречи с президентом Польши

По данным журналистов, нетрезвый 47-летний житель окрестностей Остроленки подошел к сотрудникам Службы государственной охраны (SOP), дежурившим у резиденции польского лидера. Мужчина заявил, что является ярым сторонником президента Кароля Навроцкого и ему крайне необходимо лично с ним встретиться. В ходе разговора сотрудники охраны заметили, что за поясом у визитера заткнут предмет, визуально напоминающий пистолет. На требование охраны добровольно сдать оружие он ответил категорическим отказом.