Искал работу за границей и потерял 3 тыс: минчанин стал жертвой мошенников

Рекламу о трудоустройстве за границей по специальности наладчик станков 51-летний мужчина увидел в одной из социальных сетей. Он уже имел опыт работы за пределами республики и заинтересовался этим предложением.
Минчанин оставил свои контакты и вскоре с ним связался «агент». Посредник пообещал подготовить все необходимые документы: оформить визу, страховку, купить билеты на самолет в Норвегию, а также открыть зарубежную платежную карту.
Его услуги необходимо было оплатить, поэтому мужчина сделал несколько денежных переводов на указанные ему счета. Однако сразу после получения оплаты «агент» удалил чат и перестал выходить на связь.
Осознав, что его обманули, мужчина обратился в милицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В ведомстве напомнили, что информацию о правилах безопасного трудоустройства за пределами Беларуси можно узнать на сайте МВД.