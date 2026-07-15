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Искал работу за границей и потерял 3 тыс: минчанин стал жертвой мошенников

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Минчанин пытался найти работу в Норвегии, но в итоге потерял около трех тысяч рублей, об этом рассказали в пресс-службе МВД.

Источник: Sputnik.by

Рекламу о трудоустройстве за границей по специальности наладчик станков 51-летний мужчина увидел в одной из социальных сетей. Он уже имел опыт работы за пределами республики и заинтересовался этим предложением.

Минчанин оставил свои контакты и вскоре с ним связался «агент». Посредник пообещал подготовить все необходимые документы: оформить визу, страховку, купить билеты на самолет в Норвегию, а также открыть зарубежную платежную карту.

Его услуги необходимо было оплатить, поэтому мужчина сделал несколько денежных переводов на указанные ему счета. Однако сразу после получения оплаты «агент» удалил чат и перестал выходить на связь.

Осознав, что его обманули, мужчина обратился в милицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ведомстве напомнили, что информацию о правилах безопасного трудоустройства за пределами Беларуси можно узнать на сайте МВД.