Семь иранских военнослужащих погибли в результате атаки США

Атака произошла на фоне резкого обострения отношений между Тегераном и Вашингтоном. В Центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM) рассказали о семичасовой серии ударов по иранской территории. Под огонь попали военные объекты рядом с Ормузским проливом и в прибрежных зонах Исламской республики.