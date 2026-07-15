Семь иранских военнослужащих погибли в результате атаки США

По данным источника, Вашингтон выпустил по объекту 13 ракет. В результате обстрела несколько человек получили ранения, им оказывается медицинская помощь.
В иранской армии уже отреагировали на инцидент. Там заявили, что не намерены оставлять действия американской стороны без последствий. «Иран даст решительный ответ на агрессивные действия американского врага», — подчеркнули в вооруженных силах страны.
Атака произошла на фоне резкого обострения отношений между Тегераном и Вашингтоном. В Центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM) рассказали о семичасовой серии ударов по иранской территории. Под огонь попали военные объекты рядом с Ормузским проливом и в прибрежных зонах Исламской республики.