«Крымэнерго»: часть городов Крыма обесточена из-за атак БПЛА

Ряд населенных пунктов в северо-западных и восточных районах Крыма полностью остался без электроснабжения. Причиной массового блэкаута стали атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Крымэнерго» в своем официальном канале в мессенджере MAX.
В ресурсоснабжающей организации подчеркнули, что в настоящий момент назвать точные сроки возобновления подачи электричества потребителям не представляется возможным. В связи с последствиями атак на территории полуострова введены вынужденные ограничения электроснабжения.
«Отключения электроэнергии будут происходить оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах», — пояснили представители компании.
В «Крымэнерго» заверили, что профильные специалисты уже принимают все необходимые технические меры для скорейшего восстановления энергоснабжения.