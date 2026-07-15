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«Крымэнерго»: часть городов Крыма обесточена из-за атак БПЛА

Ряд районов на северо-западе и востоке Крыма полностью обесточен в результате атак беспилотников. В «Крымэнерго» сообщили, что на полуострове введены оперативные ограничения подачи электричества. Назвать точные сроки восстановления энергоснабжения пока невозможно, специалисты ведут ремонтные работы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ряд населенных пунктов в северо-западных и восточных районах Крыма полностью остался без электроснабжения. Причиной массового блэкаута стали атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Крымэнерго» в своем официальном канале в мессенджере MAX.

В ресурсоснабжающей организации подчеркнули, что в настоящий момент назвать точные сроки возобновления подачи электричества потребителям не представляется возможным. В связи с последствиями атак на территории полуострова введены вынужденные ограничения электроснабжения.

«Отключения электроэнергии будут происходить оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах», — пояснили представители компании.

В «Крымэнерго» заверили, что профильные специалисты уже принимают все необходимые технические меры для скорейшего восстановления энергоснабжения.

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