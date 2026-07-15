В Свердловской области семья из трёх человек задохнулась в погребе

Трагедия произошла в посёлке Буланаш 11 июля. Семья собиралась убрать на хранение свежезакатанные огурцы. Первой в подпол спустилась 35-летняя дочь. Следом — мать. Отец, заметив, что с близкими что-то не так, тоже полез вниз, пытаясь их вытащить. Однако потерял сознание и упал, так и не сумев помочь.