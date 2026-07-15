В Свердловской области семья из трёх человек задохнулась в погребе

Семья из трёх человек задохнулась в погребе в одном из посёлков Свердловской области, сообщает региональное управление МВД.
Трагедия произошла в посёлке Буланаш 11 июля. Семья собиралась убрать на хранение свежезакатанные огурцы. Первой в подпол спустилась 35-летняя дочь. Следом — мать. Отец, заметив, что с близкими что-то не так, тоже полез вниз, пытаясь их вытащить. Однако потерял сознание и упал, так и не сумев помочь.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, следов криминальной смерти на телах нет. Посёлок Буланаш находится в заболоченной местности с высоким уровнем грунтовых вод и скоплением газов. Из-за долгих дождей подземные воды вытесняют газовую смесь вверх, создавая смертельную концентрацию в закрытых помещениях. Специалисты газовой службы подтвердили: в погребе превышена норма вредных веществ.
В полиции напомнили старое правило: прежде чем спуститься в подпол или овощную яму, нужно опустить вниз зажжённую свечу. Если пламя гаснет — помещение опасно для жизни, необходимо проветрить.
По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.