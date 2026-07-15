Гострудинспекция начала проверку после гибели рабочего в Лыскове

Как сообщалось ранее, 14 июля при спиле аварийных деревьев в Лыскове Нижегородской области погиб 75-летний мужчина после падения автомобильного крана с рабочей платформой. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело. Теперь обстоятельства трагедии проверяет и Гострудинспекция региона.
В ведомстве сообщили, что проверяют информацию о коммунальном работнике, получившем смертельные травмы во время обрезки деревьев возле городского парка. При этом официальное извещение о несчастном случае в Гострудинспекцию пока не поступало.
По словам главного государственного инспектора труда в Нижегородской области Ильи Мошеса, сейчас специалисты устанавливают наличие трудовых отношений и связь происшествия с производством, а также выясняют причины случившегося. В случае выявления нарушений будут приняты меры инспекторского реагирования.