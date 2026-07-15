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Известно состояние пострадавшего при атаке БПЛА жителя пригорода Воронежа

29-летнего мужчину доставили в больницу.

Источник: Аргументы и факты

Пострадавшему при падении обломков БПЛА в пригороде Воронежа 29-летнему мужчине не потребовалась госпитализация. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в среду, 15 июля.

После оказания всей необходимой медицинской помощи в стенах больницы 29-летнего пациента направили на амбулаторное лечение.

Напомним, что ЧП произошло минувшей ночью. При падении обломков беспилотника также зафиксированы разрушения. В частности, повреждены дома.

Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало, что двух раненых при ракетной атаке ВСУ на Воронеж спустя три недели нахождения в реанимации перевели в профильные отделения.

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