Под Воронежем в столкновении двух машин пострадали пять человек

Авария произошла примерно в 11.05 на 21-м километре автодороги М-4 «Дон». По предварительным данным дорожной полиции, 63-летний водитель автомобиля «Киа Соренто» на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не пропустил ВАЗ-2115 и врезался в него.