Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гострудинспекция проверяет информацию о гибели коммунального работника в Лыскове

Извещение о несчастном случае не поступало.

Гострудинспекция в Нижегородской области проверяет достоверность информации о гибели коммунального работника при обрезке деревьев у городского парка Лыскова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем макс-канале.

«Гострудинспекцией ведётся работа по установлению связи несчастного случая с производством и наличия трудовых отношений. Выясняем обстоятельства и причины несчастного случая. От работодателя ожидаем извещение о несчастном случае со смертельным исходом. При наличии оснований будут приняты меры инспекторского реагирования», — сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.

Напомним, что Гострудинспекция также проверяет информацию о пострадавшем работнике Борского стеклозавода.