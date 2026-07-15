Гострудинспекция проверяет информацию о гибели коммунального работника в Лыскове

«Гострудинспекцией ведётся работа по установлению связи несчастного случая с производством и наличия трудовых отношений. Выясняем обстоятельства и причины несчастного случая. От работодателя ожидаем извещение о несчастном случае со смертельным исходом. При наличии оснований будут приняты меры инспекторского реагирования», — сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.