Гострудинспекция проверяет информацию о гибели коммунального работника в Лыскове

Гострудинспекция в Нижегородской области проверяет достоверность информации о гибели коммунального работника при обрезке деревьев у городского парка Лыскова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем макс-канале.
«Гострудинспекцией ведётся работа по установлению связи несчастного случая с производством и наличия трудовых отношений. Выясняем обстоятельства и причины несчастного случая. От работодателя ожидаем извещение о несчастном случае со смертельным исходом. При наличии оснований будут приняты меры инспекторского реагирования», — сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.
Напомним, что Гострудинспекция также проверяет информацию о пострадавшем работнике Борского стеклозавода.