Балицкий: Энергодар временно остался без электроснабжения из-за атаки БПЛА

Город Энергодар в Запорожской области временно остался без централизованного электроснабжения в результате террористической атаки со стороны ВСУ. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По словам главы области, киевский режим в очередной раз применил беспилотные летательные аппараты для удара по гражданской инфраструктуре.
«Ситуация сложная, но контролируемая. Город Энергодар временно остался без электроснабжения. Критически важные объекты и социальная инфраструктура переведены на резервные источники питания», — проинформировал Евгений Балицкий.
Губернатор подчеркнул, что в городе заранее сформирован необходимый запас топлива для бесперебойной работы дизельных генераторов на социальных объектах. Все городские службы жизнеобеспечения переведены на усиленный режим работы.