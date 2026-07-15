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Балицкий: Энергодар временно остался без электроснабжения из-за атаки БПЛА

Город Энергодар обесточен в результате атаки украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру. По словам губернатора Евгения Балицкого, критически важные объекты и больницы переведены на питание от генераторов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Город Энергодар в Запорожской области временно остался без централизованного электроснабжения в результате террористической атаки со стороны ВСУ. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По словам главы области, киевский режим в очередной раз применил беспилотные летательные аппараты для удара по гражданской инфраструктуре.

«Ситуация сложная, но контролируемая. Город Энергодар временно остался без электроснабжения. Критически важные объекты и социальная инфраструктура переведены на резервные источники питания», — проинформировал Евгений Балицкий.

Губернатор подчеркнул, что в городе заранее сформирован необходимый запас топлива для бесперебойной работы дизельных генераторов на социальных объектах. Все городские службы жизнеобеспечения переведены на усиленный режим работы.

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