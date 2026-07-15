Виновник смертельной аварии на набережной Фонтанки отправлен в колонию

В октябре прошлого года фигурант вел автомобиль Porsche, находясь в состоянии опьянения. Затем водитель врезался в металлическое ограждение и вылетел в Фонтанку. Он покинул салон, а 21-летняя пассажирка скончалась до прибытия медиков скорой помощи. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказывался.