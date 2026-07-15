Пострадавшему от удара током вахтовику из Башкирии заплатят компенсацию

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, мужчина работал вахтовым методом в должности электромонтажника в коммерческой организации в Ямало-Ненецком автономном округе. В апреле 2021 года при выполнении работ он получил удар электрическим током: его здоровью был причинен тяжкий вред.