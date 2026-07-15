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Пострадавшему от удара током вахтовику из Башкирии заплатят компенсацию

По требованию прокуратуры с бывшего руководителя предприятия взыскали компенсацию морального вреда за производственную травму.

Источник: Башинформ

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, мужчина работал вахтовым методом в должности электромонтажника в коммерческой организации в Ямало-Ненецком автономном округе. В апреле 2021 года при выполнении работ он получил удар электрическим током: его здоровью был причинен тяжкий вред.

Причиной случившегося стало нарушение требований охраны труда, а также отсутствие контроля. По иску прокурора в марте 2023 года суд взыскал с компании в пользу работника компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

Вместе с тем, поскольку спустя год предприятие было ликвидировано, прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании данной суммы с бывшего директора организации. Суд удовлетворил требования прокурора и обязал экс-руководителя компании выплатить 200 тыс. рублей. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.