Банковские карты казахстанцев вывозили за границу: в МВД назвали причину и заявили о задержании в Алматы

«В ходе расследования также установлено, что за этот период он неоднократно выезжал за пределы Казахстана, где передавал банковские карты граждан Казахстана неустановленным лицам, предположительно входящим в состав преступной группы, занимающейся интернет-мошенничеством. В ходе задержания у подозреваемого изъяты пять телефонов и 13 банковских карт различных банков второго уровня. Предварительно установлено, что владельцы карт добровольно предоставляли их в пользование за денежное вознаграждение».Пресс-служба МВД РК.