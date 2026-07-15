Преступный дуэт: в Севастополе раскрыли аферу с недвижимостью на 25,5 миллионов

«Обвиняемый занимался коммерческой деятельностью и сообщал, что может предоставить крупные суммы денежных средств в долг. В качестве гарантии возврата займов он убеждал клиентов заключить с ним договор купли-продажи их недвижимости и выдать доверенность. Потерпевшие исполняли обязательства, но позже узнавали, что уже не владеют своим имуществом», — рассказали в надзорном ведомстве.