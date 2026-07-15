Преступный дуэт: в Севастополе раскрыли аферу с недвижимостью на 25,5 миллионов

«Обвиняемый занимался коммерческой деятельностью и сообщал, что может предоставить крупные суммы денежных средств в долг. В качестве гарантии возврата займов он убеждал клиентов заключить с ним договор купли-продажи их недвижимости и выдать доверенность. Потерпевшие исполняли обязательства, но позже узнавали, что уже не владеют своим имуществом», — рассказали в надзорном ведомстве.
Следствие полагает, что два преступления 48-летний мужчина совершил самостоятельно, еще к трем привлек 45-летнюю знакомую — таким образом они действовали в составе организованной группы.
Как добавили в региональном УМВД, в период с февраля 2020 года по октябрь 2022 года подельники обманули четверых севастопольцев, которые лишились права собственности на квартиры и земельный участок общей стоимостью почти 25,5 миллиона рублей.
«Во время предварительного следствия 48-летний обвиняемый был заключён под стражу, а его подельнице избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На незаконно полученное в результате преступной деятельности недвижимое имущество по ходатайству следователя наложен арест», — добавили в полиции.
Уголовное дело расследовалось по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, в том числе организованной группой, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Материалы дела направлены в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.
В настоящее время мужчина находится под стражей. На объекты недвижимости наложен арест.
Ранее сообщалось, что Нахимовский районный суд Севастополя вынес приговор шести участникам организованной группы, которые под предлогом ремонта квартир похитили деньги у 51 пенсионера.