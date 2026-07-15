Высокоскоростную воздушную цель сбили в Воронежской области днём 15 июля

Дежурные силы ПВО днём в среду, 15 июля, обнаружили и уничтожили высокоскоростную воздушную цель в небе над одним из районов на юге Воронежской области. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своём канале в мессенджере МАКС.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Режим ракетной опасности в регионе отменили в 12:41. Он действовал десять минут.
Напомним, что минувшей ночью на территории Воронежской области отразили атаку одного БПЛА. При падении обломков беспилотника в пригороде столицы Черноземья пострадал мужчина. Его доставили в больницу. О состоянии 29-летнего пациента рассказали врачи.
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