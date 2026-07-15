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В Калининграде утонул студент из Камеруна

Молодой человек отдыхал на карьере «Мечта».

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде в микрорайоне Прибрежный в карьере «Мечта» утонул студент из Камеруна. О трагедии, которая произошла 14 июля, сообщает пресс-служба областного СК.

Организована доследственная проверка.

По предварительным данным, 23-летний студент одного из калининградских вузов, был в состоянии алкогольного опьянения: нырнул с сапа, не смог самостоятельно выбраться из воды и погиб. Его тело извлекли на сушу спасатели.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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