В Калининграде утонул студент из Камеруна

В Калининграде в микрорайоне Прибрежный в карьере «Мечта» утонул студент из Камеруна. О трагедии, которая произошла 14 июля, сообщает пресс-служба областного СК.
Организована доследственная проверка.
По предварительным данным, 23-летний студент одного из калининградских вузов, был в состоянии алкогольного опьянения: нырнул с сапа, не смог самостоятельно выбраться из воды и погиб. Его тело извлекли на сушу спасатели.
Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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