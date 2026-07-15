В Белоярском нашли тело 17-летней девушки, утонувшей в реке Пышма. Трагедия произошла в ночь на 6 июля, когда она купалась вместе с матерью и пошла ко дну.
14 июля тело девушки было обнаружено и извлечено из воды. Об этом сообщили в МЧС по Свердловской области.
Напомним, мать девушки попыталась спасти ее, но сама едва не утонула. После случившегося ее увезли в больницу.
На месте, где было найдено тело девушки, проводятся оперативно-следственные мероприятия.
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