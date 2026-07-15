Скандалом со служебными машинами мэрии Уфы для судей займется СКР Башкирии

«В частности, речь идет о перевозках указанных судей, а также членов их семей и личного имущества (в том числе подарков) в Казань и обратно в выходные дни. Данные действия, предположительно, осуществлялись по инициативе руководства Верховного суда РБ, — говорится в обращении. — Учитывая, что в настоящий момент бывший глава администрации Уфы Р. Р. Мавлиев, обвиняемый в совершении тяжких коррупционных преступлений, освобожден из СИЗО и пользуется исключительно мягкой мерой пресечения, полагаю, что вышеуказанные факты создают объективные условия для конфликта интересов и ставят под сомнение беспристрастность принимаемых судебных решений, что требует обязательно проверки для исключения любых злоупотреблений».