Скандалом со служебными машинами мэрии Уфы для судей займется СКР Башкирии

Горсовет Уфы направил обращение в следственное управление Следственного комитета РФ по Башкирии с просьбой провести проверку фактов возможного незаконного использования служебного автотранспорта администрации Уфы судьями Верховного суда РБ, установить конкретные обстоятельства и объем израсходованных бюджетных средств. Документ, подписанный председателем горсовета Маратом Васимовым, находится в распоряжении информационного агентства «Башинформ».
В нем указано, что по имеющимся в распоряжении Совета сведениям, фиксировались неоднократные случаи предоставления служебных машин (с водителями и оплатой бензина за счет муниципального бюджета) судьям Верховного суда РБ, прибывшим на работу в нашу республику из Татарстана.
«В частности, речь идет о перевозках указанных судей, а также членов их семей и личного имущества (в том числе подарков) в Казань и обратно в выходные дни. Данные действия, предположительно, осуществлялись по инициативе руководства Верховного суда РБ, — говорится в обращении. — Учитывая, что в настоящий момент бывший глава администрации Уфы Р. Р. Мавлиев, обвиняемый в совершении тяжких коррупционных преступлений, освобожден из СИЗО и пользуется исключительно мягкой мерой пресечения, полагаю, что вышеуказанные факты создают объективные условия для конфликта интересов и ставят под сомнение беспристрастность принимаемых судебных решений, что требует обязательно проверки для исключения любых злоупотреблений».
В обращении также отмечается, что в действиях должностных лиц мэрии города, руководства ВС РБ и отдельных судей могут усматриваться признаки составов преступлений, предусмотренных уголовными статьями «злоупотребление должностными полномочиями» и «нецелевое расходование бюджетных средств». Кроме того, усматриваются признаки получения услуг имущественного характера и факты хищения бюджетных средств.
«Подобное использование муниципального имущества наносит прямой ущерб бюджету городского округа», — сообщается в документе.
Горсовет Уфы просит СКР по РБ дать юридическую оценку данным действиям и в случае установления нарушений принять меры реагирования, привлечь виновных лиц к предусмотренной законом ответственности.
Ранее о том, что гараж администрации Уфы использовался для перевозки судей из Татарстана, на внеочередном 65-м заседании Совета городского округа Уфы сообщил председатель горсовета Марат Васимов.
«У нас есть информация о том, что гараж администрации использовался для перевозки судей из Татарстана. Поэтому проведём проверку, напишем обращение в Совет судей Республики Башкортостан, Высшую квалификационную комиссию судей России и Квалификационную коллегию судей РБ и в Следственный комитет. От Совета такое обращение мы напишем», — сказал накануне Марат Васимов.
Напомним, 14 июля Горсовет Уфы единогласно отстранил мэра города Мавлиева от должности. Депутаты выразили негодование и резко осудили коррупционную и аморальную «составляющую», связанную с главой города. Они единогласно приняли решение о расторжении с Ратмиром Мавлиевым контракта.
Депутат Павел Васильев отметил, что в последнее время скандалы, связанные с чиновниками, накладывают отпечаток на всех, эта «грязь» отражается на всех. Он подчеркнул аморальное поведение сити-менеджера.
Депутат Юлай Муратов заявил, что этот коррупционный скандал, этот «бардак нужно прекращать».